Madeira mantém 59 casos de covid-19 nas contas nacionais

A Madeira continua sem alterações de valores no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde onde é divulgada a situação epidemiológica no país relativamente até às 24 horas do dia anterior. A Região mantém os 59 infectados desde a passada sexta-feira. De acordo com a contabilização do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais são 51.

Como referido anteriormente, a diferença deve-se à contabilização a nível nacional de casos como da Região os diagnosticados a nível nacional em que os doentes têm morada fiscal na Madeira.

O Arquipélago e o Alentejo continuam a ser as únicas zonas do país que ainda não registaram mortos devido ao novo coronavírus e a Madeira é a região com menos casos em todo o território nacional.