Madeira lança segunda fase da campanha ‘Fique em Casa. Sonhe online. Visite-nos mais tarde!’

De acordo com uma nota de imprensa enviada à redacção pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a Madeira acaba de lançar a segunda fase da campanha ‘Stay home now. Dream online. Visit us later!’ (’Fique em Casa. Sonhe online. Visite-nos mais tarde!’).

O apelo agora é ao ‘sonho online’, a descobrir o destino através de 20 experiências que podem ser descobertas através das plataformas digitais, reforçando que a Madeira espera por todos, com o objectivo de manter o destino ‘top of mind’.

É esta mensagem – sonhar e experienciar a ‘Madeira de outra maneira’ que aquela secretaria pretende transmitir, através do vídeo de ‘kick off’, hoje lançado nas redes sociais e que assinala o início da segunda fase da campanha.

A este, seguem-se 11 pequenos filmes sobre actividades e experiências, que podem ser praticadas na Madeira e Porto Santo e que vão ser publicados ao longo de Abril e Maio. Assim como 9 visuais estáticos, complementares à campanha, que vão intrecalar com os vídeos, num total de 20 experiências diferentes.

O mote é sempre ‘Madeira de Outra Maneira. Dream online, visit us later, Madeira will still be here’, mas com declinações para cada actividade, como por exemplo, no caso das levadas - ‘Dream online, visit us later, LEVADAS will still be here’.

A comunicação vai ainda ser reforçada de uma forma informativa e inspiracional, através de um plano de posts nas redes sociais – Facebook, Instagram e Youtube, e ainda publicidade ‘display’, utilizando os eixos de comunicação do destino. Todos os materiais vão direccional o utilizador para o site madeiraallyear.com, por forma a que este possa então descobrir e explorar o destino online e o seu conteúdo multimédia. Serão realizados directos através das redes sociais, seguindo um residente da Madeira, que na primeira pessoa vai contar e experienciar as actividades e experiências que estão retratadas na campanha.

A campanha é direccionada para o mercado nacional, assim como 11 mercados estrangeiros estratégicos na Europa, com segmentação pelos interesses de cada um dos diferentes países.

“Depois do grande alcance da primeira fase da campanha, tendo-se atingido mais de 13 milhões de pessoas, surge agora a segunda. Apesar da pandemia continuar “temos de manter viva a notoriedade do destino Madeira nos mercados emissores, com campanhas adequadas às atuais circunstâncias”, disse o Presidente da Direcção da AP-M, Eduardo Jesus.

No caso concreto do mercado nacional, que tenderá a ser o primeiro a reagir, pela proximidade e confiança, Eduardo Jesus recorda que “já tínhamos começado o trabalho específico de promoção antes da Covid-19”.

“Fomos escolhidos o Destino Preferido para a APAVT, para este ano, o que nos permitiu uma maior visibilidade no setor, e igualmente montar uma série de operações junto dos operadores nacionais, que já estavam consolidadas para o próximo verão. Agora, estamos a reformular tudo, dadas as circunstâncias”, realça.

No fundo, com a segunda fase da campanha da Associação de Promoção, com o apelo ao ‘sonho online’, a descobrir o destino através de 20 experiências que podem ser descobertas através das plataformas digitais.

“Continuamos a manter vivo o destino e a relembrar a oferta única que esta Região dispõe, desde a montanha e o mar e a Cultura. Temos de mostrar constantemente aos mercados emissores que, apesar de nos conhecerem há séculos, tudo na Madeira e no Porto Santo continua, com o seu esplendor, à espera para uma próxima visita”, frisou.