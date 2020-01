Madeira em números desta terça-feira

2.500

Os cerca de 2.500 militantes social-democratas madeirenses com quotas pagas vão poder votar no próximo sábado para a eleição do líder do PSD nacional.

O presidente do Governo Regional presidirá, amanhã, 8 de Janeiro, pelas 15 horas, no salão nobre do Governo Regional, à cerimónia de apresentação do Livro ‘Madeira + Saúde - Nas Linhas do Tempo’. Este livro conta com a colaboração de 35 profissionais da área da saúde.

O cantor pontassolense Zé Francisco Abreu realiza este ano o espectáculo ‘Nostalgia em Português’ para assinalar 23 anos de carreira e 40 anos de vida.

O corpo de uma mulher de 39 anos foi resgatado, esta tarde, após uma queda da ponte que liga o Estreito da Calheta à freguesia dos Prazeres, na via expresso. Ao todo foram 15 os operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta que estiveram no local.

Duas pessoas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, esta manhã, devido a acidentes ocorridos na via rápida, no Funchal.