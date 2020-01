Madeira em números

10.000

Um homem foi detido no final da manhã de segunda-feira no Jardim Municipal do Funchal, na posse de droga, armas e ainda de uma apreciável quantia em dinheiro no valor de aproximadamente 10 mil euros.

1.059

Segundo os dados fornecidos pela Direcção Geral da Política de Justiça ao INE, em 2019, o número de constituições de sociedades, 1.059, com sede na Madeira foi superior ao número de dissoluções (624), resultando num saldo positivo de 435 sociedades.

18

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) renovou e reforçou a instalação de ecopontos no edifício dos Paços do Concelho e ainda na Loja do Munícipe. Neste momento, já foram instalados, nos Paços do Concelho, 18 novos ecopontos.

14

A terceira temporada do projecto ‘Música nos Museus’ prevê, para 2020, 14 concertos nos museus municipais. A abertura da edição 2020 do ‘Música nos Museus’, acontece no dia 31 de Janeiro, no Museu Henrique e Francisco Franco.

1,1

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 10 horas, as obras na escola básica dos segundo e terceiro ciclos do Estreito de Câmara de Lobos. Uma remodelação que ascende quase a 1,1 milhões de euros, já com IVA.