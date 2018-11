Madeira e Açores representados hoje em Las Palmas em conferência das regiões ultraperiféricas

Os presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira participam hoje e na sexta-feira na XXIII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CPRUP) da União Europeia, a decorrer em Las Palmas, nas Canárias.

De acordo com a agenda oficial do encontro, este contará com a presença do Rei Filipe VI de Espanha e os debates serão centrados acima de tudo em torno do próximo quadro comunitário - o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, chegou a integrar a lista de presenças, mas já esta semana cancelou a deslocação.

Os trabalhos da conferência, presidida pelo presidente do Governo das Canárias, Fernando Clavijo, iniciam-se hoje com a abertura oficial e uma sessão interna, na qual intervirão os presidentes dos Governos dos Açores, Vasco Cordeiro, e da Madeira, Miguel Albuquerque.

Ainda neste dia, os presidentes das regiões visitam a Plataforma Oceânica das Ilhas Canárias -- PLOCAN, onde ficarão a conhecer alguns dos projetos em curso desta infraestrutura científica e técnica.

Na sexta-feira, realiza-se a Sessão de Parceria, que integra também representantes dos Estados-membros da União Europeia e das instituições europeias, na qual, além de todos os presidentes das regiões ultraperiféricas, vão também intervir o Rei Felipe VI de Espanha e a comissária europeia da Política Regional, Corina Cre?u.

No final da XXIII Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas haverá a assinatura de uma declaração final, que deverá resumir as principais posições políticas das regiões e incluir os principais pontos políticos de ação das Regiões Ultraperiféricas para o futuro, com especial enfoque nas suas preocupações e propostas relativas ao quadro comunitário.

A CPRUP é uma estrutura de cooperação política que junta os presidentes dos órgãos executivos das regiões ultraperiféricas dos Açores, Madeira, Canárias, Guadalupe, Guiana, Martinica, Reunião, Maiote e Saint-Martin, territórios que, no seu conjunto, abrangem quase cinco milhões de cidadãos europeus.