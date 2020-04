O número de casos referentes à Madeira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) diminuiu pela primeira vez e hoje com os dados avançados pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais- São 53 casos reportados no relatório diário publicado pela autoridade de saúde a nível do país. Ontem a Madeira apresentava no boletim 59 casos positivos.