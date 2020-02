As farmácias da Madeira organizam amanhã, 7 de Fevereiro, às 9h30, uma conferência para debater os desafios da natalidade na região. As tendências da fecundidade no presente e as expectativas para o futuro são alguns dos temas previstos para a conferência ‘Nascer, para uma Região sustentável’.

O encontro marcado para o auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira, no Funchal, conta com a participação do secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, o presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Paulo Cleto Duarte, Herberto Jesus da IASAÚDE, do IP-RAM, e Isabel Tiago Oliveira, do ISCTE.

Esta iniciativa surge no âmbito do programa de incentivo à natalidade, Kit Bebé, implementado na Região Autónoma da Madeira, em Janeiro de 2019. Uma acção do Governo Regional para promover e criar condições de qualidade de vida e bem-estar das famílias residentes na Região.

O incentivo à natalidade, assumido pelo Governo Regional da Madeira, reveste a forma de atribuição de um subsídio, em formato de cartão designado Kit Bebé, cujo saldo pode ser utilizado nas farmácias da Região, para aquisição de bens indispensáveis à saúde e bem-estar, nomeadamente medicamentos de uso pediátrico, vacinas não incluídas no Programa Nacional de Vacinação e produtos de saúde e bem--estar.

Em 2019, o valor do subsídio atribuído por criança foi de 400€ e beneficiou 1.864 recém-nascidos. Esta ano, a ideia é reforçar esta política de incentivo à natalidade.