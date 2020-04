Madeira continua com 85 casos de covid-19 nas contas nacionais

A Madeira é a única região do país sem vítimas mortais devido ao novo coronavítus, depois de no último dia ter sido registado um morto no Alentejo. De resto, o Arquipélago continua com os mesmos 85 casos de ontem, adianta o boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado há instantes, com dados referentes até às 24 horas do dia anterior, neste caso de terça-feira.

Este número coincide com os divulgados ontem à tarde na conferência de imprensa do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE).