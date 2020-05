O sol chegou em força à Madeira e já motiva alguns cuidados em relação à radiação Ultravioleta (UV). De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira e o Porto Santo estão esta quinta-feira, 21 de Maio, em risco muito elevado de exposição à radiação UV. Uma situação que motiva, tal como o DIÁRIO publica hoje na edição impressa, a recomendação do uso de protecção solar como óculos de sol com filtros UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar.

Apesar do bom tempo, a costa Norte da Região, assim como o Porto Santo, poderão apresentar períodos de alguma nebulosidade.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de nordeste, soprando por vezes forte (35 a 45 km/h) nas zonas montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nor-noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC