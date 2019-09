Madeira com previsão de céu muito nublado

Bom dia, para este último sábado de Setembro, a previsão do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região Autónoma da Madeira aponta para período de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste.

Na zona do Funchal, o céu estará igualmente muito nublado, enquanto o vento fraco será inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar na costa Norte terá ondas de norte com 1, 5 a 2,5 metros, enquanto na costa Sul pode contar com 1 a 1.5 metros, para uma temperatura da água do mar de cerca de 23 ºC.