Madeira com mais um caso, diz Direcção-Geral da Saúde

O boletim diário da Direcção-Geral da Saúde deste sábado revela mais um caso de contágio pelo novo coronavírus na Madeira, subindo nas contas nacionais a região Autónoma para 51 infectados.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) contabiliza na RAM os doentes que foram diagnosticados no continente mas que têm domicílio fiscal na Madeira, por isso são diferentes dos números apresentados pelas autoridades de saúde regionais. As contas do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais revelavam ontem ao final da tarde 43 casos diagnosticados com positivo na Madeira.

O boletim da DGS contabiliza os dados relativos até às 24 horas do dia anterior, neste caso até à meia-noite de ontem.