Madeira com 80 casos no boletim da DGS

No boletim diário de hoje da Direcção-Geral da Saúde (DGS) a Madeira regista 80 casos de infecção pelo novo coronavírus, mais 19 do que os 61 reportados este domingo, mas menos três do que os anunciados pela autoridade de saúde regional.

Ontem ao final da tarde, o IASAÚDE - Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais dava conta de mais 19 casos de covid-19, dos quais 16 em Câmara de Lobos, elevando para 83 o número de infectados no arquipélago.

Destes, 71 casos permanecem activos, uma vez que 12 casos foram considerados recuperados (três dos quais reportados também ontem).

Devido ao aumento exponencial de casos nos últimos dias, o Governo Regional determinou, no sábado, o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, por um período de 15 dias. a partir das 00 horas de domingo, para combater a propagação da covid-19,