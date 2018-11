Madeira assinala Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres com Seminário

O presidente do Governo Regional preside na próxima segunda-feira, 26 de Novembro, à abertura do Seminário alusivo ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), na Rua do Bom Jesus.

A sessão arranca às 14h30 e pretende recordar que a Região Autónoma da Madeira associa-se à efeméride desde 2005, para sensibilizar madeirenses e porto-santenses para uma cultura e atitude de intolerância pessoal e social face à violência doméstica.

Desde 2002, ano da criação da Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica do ISSM, foram acompanhadas 2.037 vítimas de violência doméstica, sendo que, deste mesmo universo, 67 constituem novos pedidos de apoio e de acompanhamento no decurso do 1.º semestre de 2018.

O ISSM assegura ainda apoio a vítimas, através de três casas de abrigo e, desde 2017, já acolheram 41 mulheres e 37 crianças e jovens.

O programa de 2018 convida à reflexão sobre o percurso realizado na Região Autónoma da Madeira no domínio da violência doméstica e as respostas ainda a implementar, bem como sensibilizar e informar os técnicos envolvidos na intervenção directa na Violência Doméstica – vítimas e agressores – sobre respostas actuais, no âmbito da prevenção, protecção e autonomização das famílias com violência doméstica.