Madeira aprovada na Comissão dos Transportes para juntar-se ao Corredor do Atlântico

A Comissão dos Transportes e Turismo reuniu-se esta manhã, em Bruxelas, para analisar várias emendas e propostas, entre elas, a proposta de Cláudia Monteiro de Aguiar que pedia a inclusão da ilha da Madeira no chamado Corredor Prioritário do Atlântico, dentro do Mecanismo Interligar a Europa (MIE), instrumento financeiro destinado a apoiar investimentos nas redes de infra-estruturas europeias nos sectores do transporte, da energia e digital. Da reunião resultou a aprovação da proposta da eurodeputada madeirense, que seguiu então para Plenário.

Isto significa que, a ser aprovada em Estrasburgo e depois pelo Conselho, a Madeira irá beneficiar de uma plataforma privilegiada para a coordenação dos investimentos nas infra-estruturas, com o objectivo de serem ultrapassadas barreiras técnicas e operacionais.

O Corredor proporciona ligações terrestres e marítimas entre a Península Ibérica com França e Alemanha e, actualmente, a sua extensão é responsável por mais de 7.800 km de rede ferroviária central, mais de 4.400 km de estrada, incluindo oito portos, sete aeroportos, dez terminais ferroviários e sete nós urbanos.

Recorde-se também que, em Junho deste ano, após a Comissão Europeia ter apresentado os ajustes à rede transeuropeia de transportes, onde houve apenas a inserção do rio navegável do Douro no Corredor Atlântico, a eurodeputada do PSD questionou de onde surgia a decisão de apenas alargar o Corredor para o Douro, sem serem ouvidas as Regiões. Agora vê aprovada a sua emenda em prol das Regiões Ultraperiféricas (RUPs) e da Madeira, em particular.

Além disso, votada favoravelmente foi também a proposta de Cláudia Monteiro de Aguiar que requeria um máximo de 85% de cofinanciamento para projectos nos transportes, energia e digital para as RUPs - a proposta inicial apenas previa um cofinanciamento de 50%. Este cofinanciamento é dirigido a apoiar sistemas de aplicações temáticas, a acções de apoio às auto-estradas do mar, acções de apoio às novas tecnologias e à inovação, à melhoria da segurança das infra-estruturas e à cobertura ininterrupta com sistemas 5G ao longo dos principais caminhos de transporte.

“A melhoria das necessidades em termos de transporte, energia e área digital são essenciais para reduzir o fosso de acessibilidade das Regiões Ultraperiféricas, causado pelo afastamento da Europa continental, pela insularidade (na maioria dos casos) e pela topografia difícil. As regiões ultraperiféricas necessitam de medidas específicas para fazer face às suas limitações naturais”, justificou Cláudia Monteiro de Aguiar.