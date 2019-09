Madalena Nunes recebeu Associação Portuguesa de Hemofilia

A vereadora Madalena Nunes, que tem o Pelouro do Desenvolvimento Social na Câmara Municipal do Funchal, recebeu esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um grupo de mulheres em representação da Associação Portuguesa de Hemofilia e outras coagulopatias congénitas (APH), que organiza no Funchal, a partir de hoje e até ao próximo domingo, o Encontro Anual de Mulheres com distúrbios hemorrágicos.

Madalena Nunes deu as boas-vindas ao grupo, salientando a mais-valia da realização desta iniciativa no Funchal, “o que constitui um momento de mobilização e consciencialização da sociedade para a hemofilia. Acreditamos que iniciativas como esta facilitam a introdução do tema na comunidade, ajudando os pacientes e combatendo a exclusão, pois é importante esclarecer, partilhar experiências e dar apoio a todas as pessoas que padecem desta condição.”

A Associação escolheu a Madeira, e especificamente o Funchal, para realizar este seu evento anual, que decorrerá no Castanheiro Boutique Hotel. “O evento incidirá sobre temas relacionados com os distúrbios hemorrágicos nas mulheres portadoras de hemofilia, sendo que na Região Autónoma da Madeira contam-se atualmente 32 casos identificados de mulheres que padecem desta condição de saúde, o que é mais uma razão para estarmos atentos a este importante colóquio a nível nacional.”