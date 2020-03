Machico presta apoio alimentar às crianças do concelho

“Ciente de que algumas famílias do município atravessam tempos de extrema dificuldade, a Câmara Municipal de Machico anunciou, esta quinta-feira (26 de Março), que irá prestar apoio alimentar às crianças “que nesta fase de isolamento social se encontram em casa e que dificilmente conseguem ter uma alimentação variada e equilibrada”.

Assim, “a autarquia machiquense irá atribuir, mediante solicitação e avaliação pela técnica de apoio social, uma refeição diária aos alunos provenientes de famílias com escassos recursos económicos, ou seja, aos beneficiários do 1.º escalão de acção social do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico”, explica a Câmara em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, ressalva que “promove esta medida no contexto das dificuldades geradas pela Covid-19, pelo que se reserva ao direito de a cessar quando estiverem reunidas as condições de normalidade”.

As famílias que necessitem deste apoio, deverão telefonar para o número 910831413, indicando o nome completo do aluno e do encarregado de educação, bem o contacto telefónico, a escola que frequenta e a morada exacta onde reside.

A proposta de deliberação será apresentada durante a próxima Reunião de Câmara.