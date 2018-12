Machico inaugura ‘Aldeia Natal’

No âmbito das festividades natalícias, que a Câmara Municipal de Machico tem programadas para este mês de Dezembro, teve lugar ontem à tarde (7 de Dezembro), na Praça do Fórum Machico, a abertura da ‘Aldeia Natal’.

A abertura deste espaço que promete fazer as delícias dos mais pequenos contou com a actuação do Grupo ‘Charamelas’ da EB do 1.º Ciclo com Pré-escolar Engenheiro Santos Costa.

Presentes nesta iniciativa estiveram também o presidente da Câmara machiquense, Ricardo Franco, e a vereadora Mónica Vieira.

“A ‘Aldeia Natal’, que fica localizada na Praça do Fórum, é a grande novidade das festividades natalícias no Concelho de Machico. A diversão remete para um cenário de Natal, onde poderá ser encontrada uma ‘casa mãe’ do Pai Natal, para além de outras casinhas e de um comboio”, refere uma nopta da autarquia.

Aproveitando o evento procedeu-se também a abertura da iluminação de Natal na Praça do Fórum, que tem como novidades algumas estruturas metálicas que representam pinheiros completamente iluminados.