Luís Montenegro quer inverter “ciclo de definhamento” do PSD

Luís Montenegro está na Madeira para apresentar a sua candidatura à liderança nacional do PSD: “A mensagem para os militantes do PSD Madeira é sobretudo de esperança, de uma candidatura que quer inverter o ciclo de definhamento” do partido laranja.

Assumir uma posição de liderança, tanto no Governo como nos municípios, são os objectivos principais do social-democrata, apresentado uma alternativa política com “demarcação muito concreta face ao partido socialista, partido comunista e ao Bloco de Esquerda”. Recuperar o poder nas Juntas de Freguesia também está na lista de Montenegro.

“A Madeira é um excelente exemplo daquilo que a intervenção social-democrata é capaz de fazer e de permitir em termos de desenvolvimento económico, social. Como os nossos princípios são muito ligados a esta capacidade reformista, transformadora, estou muito esperançado em receber da Madeira um voto massivo para dar força à liderança do PSD, com vista a cumprir os tais desideratos de sermos um partido ganhador do ponto de vista autárquico em 2021, e do ponto de vista legislativa em 2023”, reforçou ainda.