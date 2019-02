Lotes de leite de arroz da Modilac contaminados

Na sequência de cinco casos de intoxicação alimentar em França, a RASFF - Rapid Alert for Food and Feed (Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais) emitiu um alerta para o risco de consumo do ‘leite de arroz’ da marca Modilac. Em causa está a identificação do agente bacteriano ‘Salmonella poona’ envolvendo produtos que se destinam a lactentes, nomeadamente esta alternativa ao leite.

Segundo as autoridades, foram distribuídas quatro unidades a Portugal através da plataforma on-line Amazon. A Autoridade Regional das Actividades Económicas informa a população de que não deve consumir este produto. Foram identificados os lotes 30813509; 230813522 e 295820123 do Modilac Expert Riz 1 AR (800g). Este produto é produzido pela Industrias Lacteas Asturianas e distribuído pelas empresas Alloga France – Sodilac e Lactalis Nutrition et Santé.