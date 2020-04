Lojistas do edifício Oudinot isentos do pagamento da renda do mês de Abril

Aadministração da ANN S. A. decidiu isentar o pagamento da renda referente ao mês de Abril e reduzir em 50% o valor da renda de Maio aos lojistas do edifício Oudinot.

“A decisão foi tomada com a consciência de que esta não é uma imposição legal, mas como forma de colaborar com os inquilinos do edifício Oudinot que perderam a possibilidade de gerar negócio por dependerem do espaço físico para o desempenho das suas actividades e por assim estarem directamente afectados pela situação que atravessamos”, explica.

Espera, por isso, com esta medida “apoiar o comercio tradicional assim como promover medidas semelhantes que ajudem os comerciantes a retomar a sua actividade sem o compromisso de rendas pelo tempo que foram forçados a estar encerrados”.