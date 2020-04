As lojas que comercializam materiais de construção estão, neste momento, a praticar regras de acesso semelhantes às que estão em vigor nos supermercados.

O número de pessoas no interior das superfícies comerciais está limitado, devendo os clientes aguardar a sua vez na rua e mantendo distâncias de segurança, de forma a evitar a transmissão por covid-19.

No início e meados desta semana, foi grande a procura de tais espaços, que estiveram a vender como há muito não se via. O problema é que, então, o acesso às lojas e o movimento no interior decorriam como antes do estado de emergência e sem regras específicas de protecção, como noticiado pelo DIÁRIO.

O Governo Regional, quando tomou conhecimento do que estava a acontecer, solicitou a intervenção da ARAE - Autoridade Regional das Actividades Económicas. Esta contactou os gerentes das lojas, sensibilizando-os para o facto de não constituírem uma excepção ao regime de limitações em vigor e para a necessidade de implementarem as medidas limitativas e de mitigação dos riscos de transmissão, o que, como referido, veio a acontecer.