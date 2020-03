Loja do Cidadão encerrada ao público a partir de amanhã

A Loja do Cidadão estará, a partir de amanhã, sexta-feira, 20 de Março, encerrada ao público, informa uma nota do Governo Regional.

A medida extraordinária é tomada no âmbito da situação actual de emergência de saúde pública causada pela epidemia da doença Covid-19 e “de forma a precaver todas as contingências possíveis relacionadas com a gestão do risco de infecção e transmissão do vírus, entre todos os trabalhadores e a comunidade em geral”.

Continua, no entanto, a estar disponível o serviço de passaportes, “mediante marcação prévia e a necessidade imperiosa e justificada de passaportes urgentes”.

Será ainda assegurado o levantamento de passaportes já emitidos, pelo que os interessados deverão contactar previamente a linha criada para o Atendimento ao Cidadão, através do número 800299090.