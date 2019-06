Livro ‘A presença das charolas nas festas do Espírito Santo no Arco da Calheta’ apresentado esta terça-feira

A Câmara Municipal da Calheta apresenta amanhã, 18 de Junho, pelas 18 horas, na Praça do Loreto, na freguesia do Arco da Calheta, o livro – ‘A presença das charolas nas festas do Espírito Santo no Arco da Calheta’ da autora Calhetense Carina Sofia Nunes Teixeira.

Esta obra é o resultado de uma investigação no âmbito de um estágio profissional que a autora realizou na Associação Musical e Cultural Xarabanda. Neste dia, a Praça do Loreto ainda contará com uma exposição de registos fotográficos alusivos a todo o processo envolvente, desde à armação, à construção, à recolha e à montagem e arrematação das charolas.

A importância de publicações deste género prende-se principalmente com o património cultural imaterial que deve ser preservado para poder ser transmitido às futuras gerações. De salientar que esta é uma tradição única na freguesia do Arco da Calheta e que decorre das festas do Divino Espírito Santo.

A apresentação do livro contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, com a presença da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, assim como com o Presidente da Associação Xarabanda, Rui Camacho e com a autora Carina Teixeira, ficando a apresentação do livro a cargo de Élia Sousa, Antropóloga na área do Património Cultural Imaterial.

A edição da obra é da responsabilidade da Associação Xarabanda, tendo contado com o apoio editorial da Câmara Municipal da Calheta, assim como da Secretária Regional do Turismo e Cultura, no âmbito do contrato-programa vigente em parceria com a associação. No que diz respeito às políticas municipais de apoio à cultura, esta obra é já a oitava edição que o Município apoia.