Lista de Miguel Albuquerque é a única nas directas do PSD/Madeira

Tendo em conta as eleições directas no PSD/Madeira, marcadas para o dia 14 de Dezembro de 2018, o ainda secretário-geral, Rui Abreu, informou através de nota veiculada para a imprensa que terminou hoje o prazo para as candidaturas à Comissão Política Regional e ao Secretariado do PSD/Madeira.

“Até às 18h00, hora limite da entrega das listas, foi entregue uma única candidatura liderada pelo militante Miguel Filipe Machado de Albuquerque”, refere o comunicado, elaborando a composição:

Comissão Política Regional:

Presidente: Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Vogal: José Lino Tranquada Gomes

Vogal: Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques

Vogal: Pedro Miguel Amaro Bettencourt Calado

Vogal: Maria Fernanda Dias Cardoso

Vogal: Bernardo Manuel de Oliveira e Castro Caldeira

Vogal: Carlos Manuel Figueira Ornelas Teles

Vogal: Clara Tiago de Sousa Coelho

Vogal: Cláudia Carina Marques Perestrelo

Vogal: Cláudia Marina Rodrigues Gomes

Vogal: Guido Andrade Gonçalves

Vogal: José Francisco Delgado Nunes

Vogal: José Savino Santos Correia

Vogal: Maria Rafaela Rodrigues Fernandes

Vogal: Pedro Emanuel Abreu Coelho

Vogal: Rafael Isidoro Marques Carvalho

Vogal: Rui Alberto Garanito Santos

Vogal: Rui David Pita Marques Luís

Vogal: Sara Martins dos Santos Madruga da Costa

Secretariado:

Secretário-Geral: José Jardim Mendonça Prada

Vogal: Rubina Maria Branco Leal Vargas

Vogal: Rui Emanuel Freitas Nunes

Vogal: Rui Miguel Moura Coelho

Vogal: Antero Manuel Santana

“De acordo com o regulamento, as listas serão afixadas na sede regional até ao dia 28 de Novembro, depois de verificadas pelo Conselho de Jurisdição”, sendo que “a eleição directa está marcada para dia 14 de Dezembro, entre as 17h30 e as 20h30mnas sedes do PSD/Madeira”.

“A tomada de posse da comissão política e do secretariado do PSD/Madeira realizar-se-á no início do XVII Congresso do PSD/Madeira, agendado para os dias 19 e 20 de Janeiro, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. Os restantes órgãos do partido – Mesa, Conselho de Jurisdição e Conselho Regional – são eleitos e tomam posse durante o referido congresso”, conclui a nota.