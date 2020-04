Ligações ao Porto Santo não vão aumentar para já

O Governo Regional não vai aumentar as viagens para o Porto Santo. Em termos de transporte regular, a ilha vai continuar a receber apenas as três ligações semanais do navio Lobo Marinho porque a medida está a ter bons resultados. “Vamos aguardar”, disse Miguel Albuquerque.

O Presidente do Governo Regional recordou que a diminuição das frequências foi a pedido das autoridades locais e que a medida tem sido positiva, em termos de contenção da pandemia de covid-19. “Está a correr bem, vamos aguardar”, afirmou.