Lesados do Banif exigem 250 milhões à TVI devido a anúncio que precipitou falência

A Associação de Lesados do Banif (Alboa) vai interpor uma acção cível em tribunal a exigir uma indemnização de 250 milhões de euros à TVI devido a um anúncio feito a 13 de Dezembro de 2013 que acabou por precipitar a falência do banco madeirense. Esta notícia foi avançada na edição de hoje do Jornal Económico, que adianta que a acção avançará muito em breve, assim que o Ministério Público concluir o processo-crime em curso.

Na noite de 13 de Dezembro de 2013 a TVI anunciou em rodapé que o Banif encontrava-se numa situação de fecho iminente e tal desfecho já estaria a ser preparado. Tal informação foi desmentida no próprio dia pelo Ministério das Finanças e pela administração do banco mas isso não evitou o pãnico dos clientes do banco e uma corrida aos balcões. Na semana seguinte foi dado início ao processo de resolução do Banif.

Em declarações ao referido jornal, o presidente da Alboa, Jacinto Silva, explicou que a notícia da TVI “foi o princípio do fim do Banif” e que o valor que vai ser agora reclamado em tribunal é o do prejuízo sofrido por 2.200 subscritores de dívida subordinada daquela entidade.