Leonor Beleza na Madeira para abordar ‘Inovação na Saúde’

A presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, vai proferir, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma conferência sobre ‘Inovação na Saúde’.

Inserida no ciclo de conferências ‘Parlamento com Causas’, a palestra foi agendada, entre o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e a antiga Ministra da Saúde, numa reunião realizada em Lisboa, para o mês de junho deste ano.

Leonor Beleza vem falar da importância do trabalho da Fundação Champalimaud, para o país e para o mundo, no domínio da investigação científica nas áreas da biomedicina relacionadas com a oncologia e com as neurociências.

A primeira conferência ‘Parlamento com Causas’, trouxe à Madeira Joana Portugal Pereira, cientista da ONU, para falar de alterações climáticas, em Janeiro deste ano.

Já em Fevereiro realizaram-se duas conferências. Uma sobre ‘Mar da Madeira: mais poder e mais oportunidades’, com Marta Chantal Pereira, especialista em direito público e professora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Nuno Maciel, deputado do PSD Madeira e presidente da Comissão de Ambiente e Recursos Naturais da Assembleia Legislativa, João Castro, deputado açoriano à Assembleia da República e coordenador da Comissão de Agricultura e Mar, e também Thomas Dellinger, professor da Universidade da Madeira.

A segunda conferência versou a ‘Saúde Psicológica nos Media’ e contou com os oradores Miguel Ricou, Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos Portugueses, António Macedo Ferreira, Presidente da Direcção Regional do Sindicato dos Jornalistas, e Renato Carvalho, Presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

‘Parlamento com Causas’ é um ciclo de conferências, da Assembleia Legislativa da Madeira, programado para todo o ano sobre os grandes temas da actualidade transversais a toda a sociedade e a todas as sensibilidades políticas. Pretende consciencializar, debater e apontar soluções para as questões mais prementes da sociedade.