Está lançado o concurso público com qualificação prévia para a construção do novo hospital da Madeira, o que acontece com a publicação do anúncio do procedimento no JORAM e no Diário da República.

O valor base do concurso é de 205,9 milhões de euros, só a obra, fincando os equipamentos para outra fase, e o prazo de execução é de 50 meses.

As (pré)candidaturas devem dar entrada nos serviços da Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas até à 17 horas do dia 18 de Fevereiro de 2019.