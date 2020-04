Não é uma campanha para a Cruz Vermelha idêntica àquela que Cristiano Ronaldo assinalou nas redes sociais, numa acção cujo objectivo passa por incentivar a população a ajudar as instituições italianas e portuguesas. Mas, o empresário e ex-dirigente do PSD-Madeira, Miguel de Sousa, publicou há instantes uma imagem idêntica àquela que CR7 publicou, no entanto, com uma grande diferença: trocou a bandeira nacional pela regional na máscara.

‘Juntos Venceremos’ é a mensagem de incentivo e esperança lançada pelo administrador da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) na sua conta pessoal de Facebook, gestor que ainda ontem, no Debate da Semana da TSF-Madeira, apontou para o impacto económico negativo da pandemia no arquipélago.

“Não estou a zero, porque tenho os supermercados. Existe um canal alimentar que é preciso abastecer e é mais ou menos 30% da minha actividade”, indicou o empresário, em contraposição com a hotelaria “que já não é assim”.

Segundo Miguel de Sousa, no plano regional o executivo não terá dinheiro nem sabe se poderá ter porque o estado não ajuda. E não cabe aos bancos ajudar. Cabe ao Governo central operacionalizar essa ajuda e criar mecanismos para que os bancos ajudem. Ainda escutando as palavras de Miguel de Sousa, o gestor vinca que o Estado deve assumir as ajudas à Madeira, tal como em Espanha aconteceu nas Regiões Autónomas. “Ora, o Governo da República não dá nada, nem a Madeira tem mecanismos fiscais e outros para resolver este problema”, criticou.