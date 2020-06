Junta do Caniço oferece tapetes sanitários às Escolas Básicas da freguesia

A Junta de freguesia do Caniço investiu cerca de 800 euros em tapetes sanitários para oferecer às escolas de 1º ciclo com pré-escolar da freguesia, nomeadamente as escolas da Assomada, do Caniço e das Figueirinhas.

Milton Teixeira, presidente da Junta, olha para este investimento como um “reforço à segurança das crianças e dos adultos” que compõem as equipas de docentes e não docentes das escolas da freguesia que já se encontram no activo.

Na entrega dos tapetes sanitários, realizada esta quinta-feira, o autarca destacou o “excelente trabalho” que tem sido desenvolvido por estas escolas, assim como a concretização dos planos de contingência e a implementação das normas de segurança.

O Executivo da Junta continua assim a trabalhar numa linha de proximidade com a população, no sentido de garantir a satisfação das suas necessidades, principalmente as de alimentação, segurança e demais necessidades básicas.