Junta de Freguesia do Paul do Mar oferece cabazes às famílias carenciadas

Dando seguimento aos diversos contactos por parte da população com pedidos de ajuda relativamente ao estado de emergência que neste momento atinge todo o país, o executivo da Junta de Freguesia do Paul do Mar disponibilizou parte do seu orçamento do ano corrente para a atribuição de cabazes solidários com bens alimentares de primeira necessidade às famílias em situação de maior fragilidade económica da freguesia.

Uma iniciativa que surge para “mitigar os efeitos da pandemia Covid-19 nas famílias mais vulneráveis desta freguesia”, refere a Junta através da sua página de Facebook.

Tendo em conta a logística das compras e o número de famílias abrangidas, esta acção solidária está sendo efectuada por fases e decorre ao longo desta semana, refere a Junta, salientando que os cabazes variam consoante o agregado familiar, sendo entregues apenas um cabaz por família, mediante inscrição ou contacto prévio.

A Junta de Freguesia apela às entidades públicas de carácter social ou económico que queiram contribuir com esta acção solidária, um contacto através dos seguintes meios:

Telefone: 291872345 - 969901758

Email: [email protected] ou [email protected]

Paulo Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia apela à população para manter-se em segurança, ficando em casa.