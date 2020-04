Junta de Freguesia do Caniço cancela festas e eventos programados até 4 de Setembro

A Junta de Freguesia do Caniço cancelou todos os espectáculos, festivais e arraiais programados para este Verão naquela localidade até 4 de Setembro, na sequência da pandemia Covid-19 e atendendo às medidas decretadas pelo Governo Regional para fazer face ao vírus mortal.

Fica assim sem efeito a Festa Gastronómica do Caniço, a Festa de São João nos Reis Magos, e ainda a Celebração do Aniversário de elevação do Caniço a Cidade, sendo que o Executivo está a analisar várias opções para esta última comemoração, “respeitando sempre as medidas impostas e colocando sempre em primeiro lugar o interesse da população e sua segurança”, refere a Funta de Freguesia, relembrando que está também cancelada a Festa da Cebola, prevista para o próximo mês de Maio.

O executivo da Junta agradece o esforço que a população, no geral, tem revelado no cumprimento das medidas de segurança e reforça o apelo a que continuem a cumprir as recomendações das autoridades.