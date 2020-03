Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e Cáritas unem esforços para apoiar população

A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e a Cáritas Diocesana do Funchal uniram esforços para fazer chegar a ajuda alimentar aos casos acompanhados pela instituição na freguesia.

“Num momento em que se pede às pessoas para ficarem em casa e se exporem o mínimo possível devido à pandemia do COVD-19, e atendendo que normalmente as famílias apoiadas pela ajuda alimentar da Cáritas deslocam-se à sua sede para proceder ao seu levantamento, as duas instituições estabeleceram uma parceria através da cedência da carrinha da Junta de Freguesia e apoio logístico na entrega, por forma a garantir o transporte da ajuda alimentar até à casa desses agregados familiares”, explica através de numa nota de imprensa.

Por outro lado, revela que se houver situações na freguesia que sejam do conhecimento da junta, as mesmas serão sinalizadas à Caritas que dentro das suas possibilidades pode vir a apoiar esses novos casos, decorrentes desta situação excepcional que se vive actualmente.