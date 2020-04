Junta de Freguesia de Câmara de Lobos doa cinco computadores a alunos carenciados

A Casa do Povo de Câmara de Lobos associou-se à Campanha Solidária de recolha de computadores organizada pela Autarquia local, para ajudar os alunos mais carenciados do concelho, tendo reunido cinco computadores que eram utilizados pelos alunos da Universidade Sénior de Câmara de Lobos e pelos formandos dos cursos pós-laborais desenvolvidos na sede da Casa do Povo.

“Congratulamos a iniciativa e apelamos a todas empresas e privados a associarem-se a esta causa, através da doação de computadores para ceder aos alunos mais carenciados do concelho que não têm acesso a estes equipamentos”, apela a Casa do Povo, esperando que esta campanha chegue a todos os que necessitam de tecnologias.