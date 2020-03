Júlio Nóbrega oficialmente director clínico depois da demissão da Medicina Intensiva em Janeiro

Já foi publicada em no Jornal Oficial da Região - JORAM - o despacho de nomeação do novo director clínico do SESARAM.

O despacho de Pedro Ramos tem data de 11 de Março e produção de efeitos no dia seguinte, 12 de Março, quinta-feira da semana passada.

A nomeação é, como era expectável, através de uma comissão de serviço de três anos.

À semelhança dos directores clínicos, que ocuparam o cargo nos últimos anos, José Júlio Nóbrega, é assistente graduado, desde 2006, mas não sénior.

José Júlio Pereira Nóbrega licenciou-se em Medicina em 1990 e iniciou funções no SESARAM no ano seguinte.

O novo director clínico era o responsável pela Medicina Intensiva, funções das quais pediu ‘demissão’ a 22 de Janeiro, deste ano, alegando motivos “estritamente pessoais”.

Foi uma decisão formalizada no mesmo dia em que foi anunciado que o Governo Regional havia escolhido Mário Pereira para ser o novo director clínico, o que veio a acontecer.