JSD reivindica valorização da educação não formal

A JSD/Madeira realiza, entre 3 a 10 de Dezembro, a Semana da Solidariedade e da Inclusão. Nesta iniciativa que consiste na visita a várias organizações que têm competências e preocupações sociais a JSD/ Madeira pretende, num primeiro momento, agradecer e valorizar o papel social que os centros de convívio para jovens e as misericórdias para os mais idosos têm no quotidiano das famílias madeirenses.

Com o contacto com este sector a JSD pretende reintroduzir no debate político a questão a da valorização da Educação Não Formal. Uma proposta que não sendo nova tarda,no entender da JSD, em ser implementada uma vez que esta estrutura defende que o trabalho voluntário realizado pelos jovens ao longo da sua infância e adolescência deve merecer uma discriminação positiva quando comparado com as médias e currículos de outros jovens que não são tão participativos na vida da comunidade.

Para que a falta de acesso e contacto com o meio não seja uma das várias realidades invocadas pelos jovens a JSD propõe ainda, simultaneamente, a criação de uma rede regional do voluntário incorporada na Direcção Regional da Juventude e Desporto que possibilite aos a integração dos jovens em projectos adaptados aos seus conhecimentos e faixa etária. Esta rede poderia ser coordenada com os jovens já inscritos em associações de voluntariado como a Casa do Voluntário.

A JSD entende que a integração do jovens deve ser feita pela positiva e por isso através de um estrutura que oriente e sinalize as associações que necessitam/queiram receber jovens voluntários para que estes possam participar de forma activa e responsável na comunidade.

Com o intuito de alertar para esta realidade e apresentação destas propostas a JSD visitou o centro de convívio do largo do moleiro na Ribeira Brava e o Lar da Santa Casa da Misericórdia da Calheta na segunda e terça respectivamente. Hoje, dia internacional do voluntário a JSD celebrou a renovação do Protocolo entre a ADSRAM ( Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira) e a JSD com a adesão da JSD à campanha “ Be the One” promovida pelo Banco de Sangue do SESARAM.

Para concluir esta semana temática, a JSD visitará a APCM na sexta-feira por ocasião da celebração da semana da pessoa portadora de deficiência e concluirá esta iniciativa com um debate intergeracional na segunda-feira dia 10 de Dezembro subordinada ao tema : ‘Solidariedade e Inclusão: De que forma os Direitos Humanos influenciam estes conceitos’.