JSD dá “apoio total e inequívoco” à recandidatura de Miguel Albuquerque

O II Conselho Regional da JSD Madeira reuniu-se, ontem (dia 24 de Novembro), no Hotel Dom Pedro, em Machico. Das conclusões deste encontro de jovens social-democratas sobressai o apoio “unânime” à recandidatura de Miguel Albuquerque à liderança do Partido.

Na abertura do II Conselho Regional, foram dadas as boas vindas ao concelho de Machico pelo presidente da JSD Machico, Agostinho Monteiro, assim como pelo presidente da Comissão Política do PSD Machico, Norberto Ribeiro, que destacou o facto da JSD ser “um recurso fundamental” para o sucesso do partido, além de ser “um espaço para o desenvolvimento da cidadania e de luta pelo ideal da nossa geração”.

Localmente, foi abertamente criticado o desempenho autárquico do Partido Socialista, que actualmente comanda os destinos daquela autarquia.

Ainda na abertura, o presidente da JSD Madeira destacou a importância do ano 2019 relativamente as próximas eleições e à necessidade de “liderar e renovar a autonomia da Região, tendo certeza de que a JSD fará parte do futuro”.

Já mais para o final do encontro tomou a palavra o Presidente da JSD Madeira, para abordar a temática do Congresso do PPD/PSD Madeira, a ser realizado em Dezembro, e onde foi colocada à votação o apoio à única candidatura à liderança do PPD/PSD Madeira, encabeçada por Miguel Albuquerque. Como resultado, foi aprovado por unanimidade.

Durante o encontro foi ainda presentada a lista dos 65 delegados ao XVII Congresso Regional do PPD/PSD Madeira.

O ORAM 2019 (Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2019) foi também abordado “como um orçamento que vai ao encontro das reais necessidades da população”.