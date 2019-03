JS quer exemplo de ‘Educação Gratuita’ do Porto Moniz para a Madeira

A Juventude Socialista Madeira reuniu hoje com o executivo da Câmara Municipal do Porto Moniz, no âmbito da campanha “Educação Gratuita”, que visa discutir e encontrar medidas que melhorem o acesso à Educação na Madeira. Para Olavo Câmara, presidente da Juventude Socialista, “falar da gratuitidade da educação é impossível não referenciar o único concelho que assume e aplica uma educação 100% gratuita para todos os alunos, que é o Porto Moniz. Desde 2013, desde que Emanuel Câmara passou a governar, criou condições para que o ensino obrigatório fosse completamente gratuito”.

Considera que o Porto Moniz “é um exemplo a seguir” nos apoios à educação e defende que “estas medidas devem ser regionalizadas pelo Governo Regional; queremos que estas medidas sejam aplicadas em toda a Região Autónoma da Madeira, queremos que todos os jovens da Madeira e Porto Santo tenham uma educação gratuita, com manuais escolares e transporte escolar gratuito, a exemplo do que já acontece no concelho do Porto Moniz”, exaltando ainda a todos os presidentes de Câmara a aplicar estas medidas nos seus concelhos, caso o Governo Regional não aposte numa educação gratuita para todos.

“Foi o Governo Regional, e Miguel Albuquerque, que recusou aplicar os manuais escolares gratuitos, passando a Madeira a ser a única região do país em que os alunos terão de pagar pelos manuais escolares, prejudicando as famílias madeirenses”. Olavo Câmara acrescenta, “os Açores, Região Autónoma como a nossa, com autonomia como a nossa, já aplica esta medida há mais de 7 anos, utilizando sim a autonomia para beneficiar os Açorianos e não para prejudicar ou para deixar para trás os Madeirenses, como insiste em fazer o Governo Regional de Miguel Albuquerque”.

“Se Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara defendem e aplicam estas medidas no Funchal e no Porto Moniz, estas também serão uma realidade no futuro Governo Regional”, afirmando que a educação vai ser gratuita na Madeira, “porque os madeirenses querem, porque a JS e o PS defendem e porque os madeirenses assim o demonstrarão este ano, nas próximas eleições regionais”, rematou ao nosso jornal.