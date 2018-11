JPP pede esclarecimentos sobre a situação do Porto do Caniçal

O Juntos pelo Povo (JPP) foi hoje ao Caniçal relembrar mais uma “promessa falhada do Governo Regional PSD” que pretendia baixar os preços das mercadorias na Região.

“Ainda não o cumpriu e dificilmente o fará perante o actual cenário. Baixar os preços das mercadorias da Região não depende do Governo da República e sim do Governo Regional que continua a castigar os madeirenses e porto-santenses com o Plano de Assistência Económica e Financeira, além de terem de pagar um custo de vida mais caro, atendendo aos preços das mercadorias, que ainda não baixaram”, explicou o deputado Élvio Sousa.

O JPP aproveitou a ocasião para dar a conhecer “a recusa da Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva em fornecer os relatórios da inspecção feitos ao porto do Caniçal, em Julho e Setembro deste ano, o que demonstra que o Governo está a esconder alguma situação”.

Élvio Sousa garante que o JPP “quer ver esta situação clarificada”, bem como a questão relativa à constituição de uma nova empresa de trabalho portuário – a ETPMAR.

“O executivo regional está em silêncio, mas gostaríamos de saber se a autoridade portuária da Região, a APRAM, já licenciou esta empresa para os devidos efeitos”, questionou o líder parlamentar, tendo referido ainda que o JPP “está solidário com a situação dos trabalhadores precários do porto do Caniçal, muito deles contratados ao dia”. Por isso, prometeu continuar a “acompanhar esta situação da operação portuária, através de uma audição parlamentar e de um voto de protesto”.