JPP pede à Secretaria da Educação que esclareça pais sobre terceiro período escolar à distância

O JPP solicita à Secretaria Regional da Educação que esclareça os pais e encarregados de educação sobre este terceiro período escolar à distância.

O JPP pede que a secretaria esclareça se o apoio com equipamentos informáticos, nomeadamente computador pessoal e internet será apenas para os alunos do secundário e como ficarão os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que não têm computador ou internet em casa.

Pergunta também como ficarão os professores do 1.º ciclo (ou de outro ciclo) que não dominam as plataformas digitais e se os alunos apenas ficarão pelos conteúdos dados pela RTP Memória.

“Agora a Secretaria Regional de Educação só tem vindo a falar de avaliação final do 3º período. E as escolas com calendários por semestre? Os alunos ficarão com as avaliações do final do 1º Semestre? Ficarão com avaliações intercalares, onde nem todas as disciplinas tinham já os elementos necessários à avaliação intercalar?”, interroga ainda.

Questiona também se a avaliação final irá depender da decisão de cada escola e dos seus conselhos de turma e como poderão resolver os trabalhos por via das plataformas, se não têm acesso às mesmas.

“Seria importante pensarmos nos alunos que vivem em situações de vulnerabilidade socioeconómica, que neste momento têm os pais desempregados ou em situação de lay off, que não conseguem adquirir um computador ou outro equipamento equivalente, de um momento para outro”, sustenta.

Além disso, salienta que seria pertinente e a bem da transparência, que a Secretaria Regional de Educação divulgasse os resultados reais do inquérito realizado aos alunos e pais ou encarregados de educação, para verificar quem tem, ou não, equipamentos informáticos em casa para trabalhar nas plataformas digitais.