JPP organiza Jornadas Parlamentares sobre ‘Estabilidade e Sustentabilidade Económica’

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar, no dia 1 de Dezembro, umas jornadas parlamentares sobre ‘Estabilidade e Sustentabilidade Económica’, com moderação a cargo do consultor parlamentar do JPP, Orlando Fernandes.

Entre os oradores convidados do evento que decorrerá ao longo de toda a manhã, no hotel Girassol, no Funchal, destaque para as presenças de Paulo Pereira, presidente da Delegação da Madeira da Ordem dos Economistas, o André Barreto, hoteleiro e gestor de empresas, Gonçalo Maia, advogado, bem como de Filipe Sousa, presidente do JPP e da Câmara Municipal de Santa Cruz.

“Com esta iniciativa, pretendemos aprofundar os conhecimentos relativamente a esta área económica, para que estes esclarecimentos venham, de certo modo, trazer importantes contributos para o investimento, mercado de trabalho, a relação dos preços, importação e exportação de bens e serviços, as mais-valias da actividade principal que é o turismo”, salientou o deputado Carlos Costa.

A ideia é também preparar as eleições agendadas para 2019. “Depois da Saúde, agora as atenções vão centrar-se no sector da Economia, com o propósito de recolher contributos importantes para a realização dos programas eleitorais”, explicou o parlamentar do JPP destacando ainda o facto de terem sido constituídos vários grupos de trabalho sobre diversos temas, como Economia, Saúde, Reforma da Administração Pública, Ambiente, Agricultura, Emprego e Justiça.