JPP diz que “empresários não podem esperar até 21 de Abril”

O Juntos Pelo Povo (JPP) veio hoje a público manifestar o seu desagrado perante os prazos anunciados pelo Governo Regional para a implementação das linhas de apoio à Economia.

“No que respeita às linhas de apoio à Economia e ao tecido empresarial, o JPP é de parecer que os prazos agora definidos pelo Governo Regional da Madeira, nomeadamente para a linha INVEST RAM 2020 – Covid 19, serão tardios e contraditórios nas datas e nas expectativas criadas às empresas”, afirma Élvio Sousa em comunicado dirigido à imprensa.

O presidente do grupo parlamentar do JPP recorda que no passado dia 26 de Março, “o presidente do Governo Regional da Madeira anunciou e comprometeu-se com esta ajuda a fundo perdido às empresas num prazo máximo de 15 dias, o que perfazia até 10 de Abril”. “Uma situação que o vice-presidente Pedro Calado, esta semana, na Comissão Permanente na Assembleia confirmou e adiantou que iria antecipar a data, ou seja ainda antes do dia 10 de Abril”, aponta. “Agora, vem o Secretário Regional da Economia falar do dia 21 de Abril”.

Decisão esta que o JPP classifica de “uma trapalhada” e de um “barco sem arrás, que está a deixar o sector empresarial em polvorosa”.

“Quando os Açores já iniciaram os primeiros pagamentos nesta segunda-feira, 30 de Março de 2020, nós andamos aqui a saltitar de promessa em promessa, de data em data, de expectativa em expectativa, e os empresários sem saber o que fazer”, nota Élvio Sousa.

Face ao exposto, “o JPP pede ao Governo Regional e ao senhor secretário regional de Economia que venha apresentar boas notícias, e que estabeleça rapidamente às micro e pequenas empresas, dos apoios de 2018, nomeadamente do SI FUNCIONAMENTO que, ainda, estão atrasados e por pagar de 2018, e que dará liquidez e tesouraria às empresas nesta fase muito difícil”.