JPP denuncia atraso de mais de seis meses nas obras da Escola Francisco Freitas Branco

O Juntos Pelo Povo dirigiu-se, esta sexta-feira, ao Porto Santo, onde contactou com alguns pais e encarregados de educação a propósito das obras na Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco. Neste seguimento, o JPP denuncia “um atraso de mais de seis meses na entrega da obra”, que “supostamente deveria ter sido entregue no início do presente ano lectivo”.

Atraso este cuja “explicação nunca foi divulgada pela tutela nem pelos responsáveis da obra”, lembra o deputado Paulo Alves, acrescentando que “existem obras concluídas, como é o caso do ginásio, mas que a escola não está autorizada a utilizar”.

Para além deste transtorno, “outro grave problema consiste no facto de não haver cantina na escola”, aponta o deputado, referindo que “inexplicavelmente os equipamentos da cozinha, depois de estarem todos montados, terão sidos retirados, alegadamente por falta de garantias de pagamento”.

Face ao exposto conclui que “sem a entrega da obra o funcionamento da escola ficará sempre condicionado em projectos como o desporto escolar, teatro e apoios educativos, entre outros”.