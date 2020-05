JPP chama Rui Barreto à ALM

O JPP deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) a um requerimento de audição parlamentar, com carácter de urgência para ouvir o secretário regional da Economia, Rui Barreto, “de forma a esclarecer de uma vez por todas, as dúvidas que ainda existem na proposta de decreto legislativo regional, conhecida como Lei Uber”.

“O CDS não esclareceu na Assembleia duas questões essenciais: primeiro, o contingente que será atribuído às viaturas afectas ao TVDE e, segundo, não respondeu se estes veículos descaracterizados poderão fazer o transporte de doentes não urgentes”.

Estas são questões que o JPP entende serem fundamentais para clarificar toda a população sobre a verdade desta proposta de decreto legislativo regional.

Élvio Sousa lembra que os profissionais do táxi foram determinantes na promoção do turismo da nossa Região, tendo sido esta profissão o ganha pão de muitas famílias.

“Dada a situação do sector do táxi na Região e às insuficiências e omissões deste diploma, o JPP avançou com uma audição parlamentar, com carácter de urgência, do secretário regional do CDS, Rui Barreto, no sentido de esclarecer todas estas questões”, concluiu o deputado.