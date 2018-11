JPP afirma que ORAM continua subjugado ao programa de ajustamento financeiro

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) considera que o Orçamento da Região para 2019 “mantém, regra geral, os pressupostos do programa de ajustamento financeiro”. Numa primeira abordagem ao documento, Élvio Sousa enaltece “todo o esforço realizado, nos últimos anos, pelos contribuintes madeirenses e porto-santenses que continuam a suportar a sustentabilidade das Contas da Região”.

“Ao nível de IRC, e do regime geral, baixa 1 ponto percentual, o que é manifestamente escasso para uma política de alívio do sector empresarial regional. O JPP apresentará, em sede de proposta, uma redução de 2 pontos percentuais, ou seja de 21% para 19%”, avança Élvio Sousa. “Embora se se reconheça o esforço feito para os primeiros 15 mil euros de matéria coletável, que passa para os 13,6%, que é na verdade uma solução sempre defendida pelo JPP”, explica.

Para o JPP, “ao nível do IVA, é uma pena que o Governo não tenha aproveitado o Orçamento, para atenuar o diferencial fiscal que as regiões autónomas têm direito, sendo lícito afirmar que, pelos erros da governança PSD, continuamos ainda subjugados a um programa de ajustamento financeiro, que o executivo teima em dizer, ultrapassado”.

Por outro lado, destaca que “ao nível do IRS, finalmente o Governo Regional repõe parcialmente o poder de compra da classe média”.

“Apesar da redução fiscal nos impostos directos, a previsão da arrecadação de receita assinala duas situações. Ao nível dos impostos diretos (IRC e IRS) verifica-se um aumento de 15 milhões de euros. Nos impostos indiretos sobre o consumo, regista-se um aumento de 20 milhões. Ou seja, conclui-se que os cidadãos e as empresas irão contribuir com mais 35 milhões para a receita da Região, comparativamente aos valores do orçamento retificativo de 2018. Ou seja, não se materializa na receita a redução fiscal apresentada pelo Governo.