JP Madeira quer aproveitar potencial da GNR no combate aos incêndios

A JP – Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma de juventude do CDS-PP Madeira, reuniu esta semana com o Comando Territorial da Madeira da GNR – Guarda Nacional Republicana, no âmbito das Jornadas da Protecção Civil promovidas por esta juventude partidária, que começaram precisamente com esta reunião e prosseguem até ao próximo dia 28 de Fevereiro.

Esta reunião foi “muito proveitosa nomeadamente para aferir da necessidade urgente de adaptar à Região legislação nacional ligada à Protecção Civil e às competências próprias de cada instituição de segurança e/ou Protecção Civil”, afirmou Pedro Pereira, presidente da JP Madeira, em declarações aos jornalistas.

“Esta adaptação da legislação nacional à realidade regional é crucial para, em primeiro lugar, clarificar as funções que cada instituição tem nas diferentes áreas de actuação, garantindo assim uma resposta mais eficaz de todas estas instituições, e ao mesmo tempo definir divisões equilibradas das receitas provenientes dos actos de natureza repressiva, nomeadamente contra-ordenações, para garantir receitas próprias às diferentes partes envolvidas garantindo assim que têm acesso a melhores meios para garantir a sua missão”, sustentou.

Pedro Pereira salientou que era igualmente importante que “a Região possa aproveitar o enorme potencial que a equipa especial de combate a incêndios da GNR tem para um combate inicial aos incêndios florestais”. De acordo com o presidente da JP Madeira, “esta equipa com treino especializado e altamente capacitada para os primeiros 90 minutos de combate deve ser fortemente aproveitada pelas autoridades de protecção civil regional, algo que no seu entender não tem acontecido”.