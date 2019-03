JP-Madeira defende novo modelo educativo para combater desencanto dos jovens com a escola

Os números a nível nacional indicam que 30% dos jovens não gostam da escola e 17,9% dizem-se exaustos. É para combater estes dados que a JP-Juventude Popular da Madeira, estrutura política juvenil do CDS-PP Madeira, elaborou um conjunto de propostas que apresentou recentemente, tanto ao Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira, como ao secretário Regional da Educação nos dias 26 e 27 de Março.

Para a JP Madeira, esta é a real causa dos elevados níveis de abandono e insucesso escolar e também uma das causas dos diversos casos de violência nas escolas que cada vez mais se têm tornado comuns nas páginas de jornais. Para a JP Madeira “se os alunos não se sentem bem e integrados no ambiente escolar, dificilmente terão aproveitamento escolar e maior probabilidade existe para que tenham comportamentos desviantes”.

Das propostas defendidas pelos jovens centristas destacam-se: a aposta na autonomia das escolas, permitindo que cada escola se adeque ao seu contexto e aos seus alunos, consigam oferecer modelos educativos diferentes, ajustados às diferentes realidades e preferências dos estudantes. Assim sendo defendem também a promoção da liberdade de escolha para permitir que cada aluno possa escolher a escola que tem um modelo educativo que melhor se adequa à sua realidade. No modelo de autonomia escolar, a JP Madeira defende que as escolas tenham não só autonomia pedagógica como também de gestão financeira incluindo o recrutamento dos seus professores e outros profissionais.

No conjunto de propostas incluem-se ainda medidas como a limitação do tempo dedicado aos trabalhos de casa com o objectivo de promover um maior equilíbrio entre a vida pessoal e académica dos estudantes e a maior participação dos jovens em actividades fora da escola. Também neste sentido, defendem a criação de um cheque ensino para actividades extracurriculares para apoiar o acesso dos alunos carenciados e/ou em situações de risco a outras actividades educativas e enriquecedoras do seu desenvolvimento que de outra forma lhes estariam vedadas. A JP Madeira acredita que “promover a integração de todos os jovens nestas outras comunidades, também elas educativas, permitirá combater o insucesso escolar e a violência nas escolas, visto que permite ajudar a alterar a realidade conhecida pelo jovem. Além disso, porque também defendemos que a continuidade da obtenção do apoio deve ficar limitada à obtenção de aproveitamento escolar e bons níveis de comportamento, a exemplo do que acontece com as bolsas de estudo do ensino superior”.

A JP Madeira prometeu ainda para breve novidades sobre uma outra proposta legislativa, que juntamente com o CDS-PP Madeira, fará chegar à Assembleia Legislativa Regional para o combate à violência nas escolas.