Jovem universitária da Madeira que veio de Itália é o primeiro caso suspeito de coronavírus na Região

O primeiro caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) registado na Madeira pertence a uma jovem universitária madeirense que esteve de férias em Itália e passou por algumas Regiões do Norte do país transalpino, território onde estão confirmados 1.128 casos num total de 29 mortes contabilizadas até ao momento.

A colheita deste caso será submetida a diagnóstico laboratorial no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa. As amostras biológicas serão enviadas ao laboratório do INSA o mais rapidamente possível, em ambiente refrigerado, logo após a colheita efectuada no internamento, nomeadamente no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Recorde-se que o IASAÚDE revelou esta tarde, através de um comunicado de imprensa, a existência de um primeiro caso suspeito de infecção por novo coronavírus após avaliação clínica e epidemiológica pelas autoridades de saúde.