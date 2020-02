José Prada precisa de “todos” para “ganhar Santa Cruz”

“Precisamos de todos, dos mais jovens aos menos jovens, para ganharmos Santa Cruz, em 2021”, afirmou José Prada, ontem à noite, na tomada de posse da Comissão Política Concelhia da JSD Santa Cruz.

Na sua intervenção, o secretário-geral do PSD/Madeira fez questão de frisar a importância da participação dos mais jovens no Partido, realçando “que a colaboração e o envolvimento da JSD/M, nas três eleições de 2019, foram determinantes para as vitórias alcançadas”.

Em relação a Santa Cruz, José Prada afirmou que naquele concelho não estão garantidas “as condições necessárias para o desenvolvimento que a população merece, nem muito menos que a nossa juventude aspira”.

“Tenho a certeza de que a JSD Santa Cruz tem um importante e fundamental contributo a prestar, na mudança que esperamos e defendemos para este concelho, em 2021 e é em conjunto, lado a lado, que trabalharemos para alcançar esse objectivo”, concluiu.