José Prada fala de “enorme desafio” e agradece a Rui Abreu

Um “enorme desafio” é como José Prada classifica o cargo de secretário-geral do partido que lhe foi atribuído, uma função que abraça “em nome de todos os madeirenses e porto-santenses e, naturalmente, a favor do único Partido capaz de assegurar o futuro desta Região”, escreveu esta manhã na sua página do Facebook. O advogado e deputado social-democrata agradece publicamente a confiança de Miguel Albuquerque, que substituiu Rui Abreu neste cargo maior dentro da estrutura do PSD, para quem Prada também tem uma palavra de reconhecimento: “obrigado companheiro Rui Abreu e restantes membros do Secretariado”.

José Prada fala de uma nova etapa num trabalho de continuidade e espera contar com todos para as vitórias que acredita virão, tendo por base “uma estratégia integradora e mobilizadora dos militantes mais jovens e dos mais experientes mas, sobretudo, ainda mais próxima das bases e, consequentemente, da nossa população”.

O congresso do partido realiza-se em Janeiro, a 19 e 20. Até ao momento a lista do actual presidente Miguel Albuquerque é a única.